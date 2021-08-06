Sadri Şensoy kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Sadri Şensoy'un biyografisi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Milli Eğitim Bakanı yardımcılığına atanan isimlerden biri de Dr. Sadri Şensoy oldu. Peki Dr. Sadri Şensoy kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden istifa etmesinin ardından yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde rektör, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı ve ÖSYM Başkanlığı görevlerinin ardından Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer'in yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy getirildi.

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararının ardından yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Dr. Sadri Şensoy'un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Sadri Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte yeni MEB Bakan Yardımcısı Dr. Sadri Şensoy hakkında merak edilenler...

DR. SADRİ ŞENSOY KİMDİR?

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sadri Şensoy, doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden almıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalışmıştır.

Üniversitede görev yaptığı süre içinde Dinamik, Mukavemet, Makine Elemanları, Makine Tasarımı, Diferansiyel Denklemler ve Mühendislik Matematiği derslerini veren Şensoy'un çalışma alanları; uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal yöntemlerdir.

TÜBİTAK'ın öğretim elemanları için düzenlediği Matematik Yaz Okullarına katılmış ve üniversitede Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

1997 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezini kurmuş ve 2002 yılına kadar Merkez Müdürlüğünü yürütmüştür. 2000-2002 yılları arası Zonguldak Kent Konseyi Eğitim Komisyonunda görev yapmıştır

1998-2005 yılları arasında TED Zonguldak Şubesinde Başkan Yardımcılığı ve TED Zonguldak Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1999 yılında TED Zonguldak Kolejliler Spor Kulübü kurucu başkanı olmuş ve 2002 yılına kadar bu görevini devam ettirmiştir. 2003-2005 yılları arasında TED Genel Merkezi Zonguldak Temsilciliği ve TED Genel Merkezi Kurultay Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2017 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılarak ÖSYM'ye Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak atanan Şensoy, ÖSYM'de görev yaptığı süre zarfında; ÖSYM sınavlarına ait değerlendirme raporlarını hazırlayan ekip içerisinde yer almıştır.

ÖSYM'de ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi için kurulan Danışma Kurulunda görev yapmış ve soru hazırlama ve bilimsel denetim, sınav hazırlama ve baskı süreçlerinin güvenliği, iyileştirilmesi ve yönergelerinin hazırlanması çalışmalarında bulunmuştur.

ÖSYM'de Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı için "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" ve "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi" sertifikası alma sürecinde Entegre Yönetim Sistemleri Temsilcisi olarak görev almıştır.

2018 yılı Eylül ayında Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevlendirilen Şensoy, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubunda görev almıştır.

2019 yılı Ağustos ayında PISA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/288 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştır.

2019 yılı Eylül ayında Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) Genel Kurul Üyeliğine seçilen Şensoy, evli ve üç çocuk babasıdır.