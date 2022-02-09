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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari sanık Seccad Yeşil yakalandı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 14:01
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari sanık Seccad Yeşil yakalandı

    Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

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