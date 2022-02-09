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- Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari sanık Seccad Yeşil yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari sanık Seccad Yeşil yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.
- DHA
- 09.02.2022 - 13:56
- Güncelleme : 09.02.2022 - 14:01
Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.