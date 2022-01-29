Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
511.935
1.40%
BTXN Coin
31.59
0.47%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı

    İstanbul Yeşilköy’de geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.01.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

    İLK OLARAK 2 KİŞİ YAKALANDI

    Cinayet sonrası başlatılan geniş çaplı operasyonda ilk olarak 2 kişi gözaltına alınmıştı.

    Operasyonla ilgili bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

    İstanbul'da eski BJK yöneticisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

    GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

    Operasyonların devamında 9 kişinin daha gözaltına alınarak bu sayının 11'e yükseldiği öğrenildi.

    Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı #1

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı #2

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı #3

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı #4


    Görüş Bildir