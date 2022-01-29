Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 9 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Yeşilköy’de geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

İLK OLARAK 2 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet sonrası başlatılan geniş çaplı operasyonda ilk olarak 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonla ilgili bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

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GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Operasyonların devamında 9 kişinin daha gözaltına alınarak bu sayının 11'e yükseldiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı