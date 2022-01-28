Şafak Mahmutyazıcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ece Erken’in eşinin tabutuna son kez baktığı anlar, yürek burktu.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşama veda etti.

Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatı, başta Ece Erken olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde, Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, babası Akif Mahmut Mahmutyazıcıoğlu, annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Kocadereli'nin yanı sıra Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve çok sayıda kişi katıldı

Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu, camiye bir kolunda Ece Erken diğer kolunda ise Benan Kocadereli eşliğinde geldi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Ece Erken’e, yanındaki arkadaşları destek olmaya çalıştı. Elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öpen Erken’in, tabuta son bakışları da yürekleri burktu.

ANNESİ TABUTUNA SARILDI

Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu ise, "Oğlum benim, kocaman oğlum." diyerek tabuta sarıldı.

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"CANIMDAN PARÇA GİTTİ"

Fikret Orman, aileye taziye dileğini ilettikten sonra yaptığı açıklamada, "Şafak çok iyi bir çocuktu. Çok pisi pisine öldürüldü. Allah rahmet eylesin. Hepimizin içinde büyük acı bıraktı. Kardeşliği, Beşiktaş'a hizmetleri ile müthiş bir çocuktu. Canımdan bir parça gitti. Allah bütün ailesine sabırlar versin. Rahmetli olmadan 5-6 saat önce görüştük. O aradı 'Fikret ağabey bir görüşelim' dedi. Sanki helalleşecekmiş gibi. Geçerken uğradım, 1-2 saat sohbet ettik sonra ayrıldık." dedi.

Kılınan namazın ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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