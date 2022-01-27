Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, son sözleri de "Lütfen beni kurtarın" oldu.

İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir balıkçıda bulunan Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Şafah Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

SALDIRIYA AİT DETAYLAR PAYLAŞILDI

Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olaya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.

Gelen detaylardan ilkine göre ünlü avukatın, gece yarısı mekandan ayrılacakken yanına 3 kişinin geldiği belirtildi.

ÖNCE ŞOFÖRÜNE SONRA MAHMUTYAZICIOĞLU'NA ATEŞ ETTİLER

Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gelenleri tanıdığı ve aralarında 4-5 dakikalık bir konuşma gerçekleştiği bilgisi aktarıldı.

Çıkan olayda önce Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş eden şahısların, daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el silah sıktıkları öğrenildi.

Kurşunların hepsinin Mahmutyazıcıoğlu'nun belden aşağısına isabet ettiği ve ünlü avukatın kan kaybından öldüğü ifade edildi.

"7 KURŞUN İSABET EDECEK ŞEKİLDE VURULDU"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında uzun yıllar Ece Erken ile birlikte çalışan Bircan Bali, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor." şeklinde konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

"LÜTFEN BENİ KURTARIN"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş." dedi.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN AVUKATLIĞINI YAPIYORDU

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alaattin Çakıcı'nın da avukatlığını üstleniyordu.

Çakıcı'nın tahliyesinin ardından ilk ziyaretini teknede yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın." notunu düşmüştü.