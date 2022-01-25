Şafak Sezer İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir yolda kaldığını, twitter hesabından paylaştığı video ile bildirdi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bir çok bölgede yollar tıkandı, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı bölgelerde sürücüler saatlerdir yolların açılmasını bekliyor.

"6 SAATTİR ARABADAYIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YOLU AÇTIRIN"

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını twitter hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer twitter hesabından paylaştığı video, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbirşey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var." dedi.

Şafak Sezer yolda kaldı: 6 saattir arabadayız - Video

