SafeMars Coin nedir? SafeMars Coin (MARS) hakkında merak edilenler..

İnternette viral haline gelen kripto para birimi SafeMars Coin, kripto parayla yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, SafeMars Coin nedir?

Bilindiği üzere DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün yeni sistemler de piyasaya giriş yapıyor.

2009 yılında Satoshi Nakamoto'nun yayımladığı Bitcoin WhitePaper'ı ile başlayan kripto para endüstrisi, deyim yerindeyse patladı.

Son dönemlerde hayatın her alanında duyduğumuz kripto para birimlerinin büyük ilgi toplaması SafeMars gibi yeni kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesine neden oldu.

Peki, SafeMars Coin nedir? SafeMars Coin nereden nasıl alınır? İşte SafeMars Coin (MARS) hakkında bilgiler...

SAFEMARS COİN NEDİR?

SafeMars web sitesinde yer alan bilgilere göre SafeMars, kendi kendini yöneten bir likidite ve getiri oluşturma prosedürü veya protokolüdür. Tüm kullanıcı işlemlerine %4 vergi uygulamakta ve bunun %2'si SAFEMARS sahiplerine dağıtılmaktadır.

Temel olarak SafeMars Coin, piyasada talep yaratmaya yardımcı olan kriptolara sahip oldukları için kullanıcılarını ödüllendirmektedir. Kalan yüzde 2'lik pay tekrar likidite havuzuna eklenmektedir.

Öte yandan kripto piyasası değişken olduğu için SafeMars gibi yeni kripto para birimlerine yatırım yapmak tehlikeli olabilmektedir. Dolayısıyla yeni çıkan bir kripto paraya yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir.

SafeMars Coin fiyatı 0,0000008877 $ seviyesinde seyir etmektedir.

SAFEMARS COİN HANGİ BORSALARDA VAR?

SafeMars piyasaları yatırım yapmak isteyen kullanıcıların odak noktası olmuş ve araştırılmaya başlanmıştır. İşlem çiftleri ile birlikte SafeMars Coin ticareti yapabileceğiniz borsaların listesi:

Gate.io: SAFEMARS/USDT

JulSwap: SAFEMARS/WBNB

WhiteBIT: SAFEMARS/USDT

PancakeSwap: SAFEMARS/WBNB

SAFEMARS COİN NASIL ALINIR?