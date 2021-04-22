SafeMoon Coin nedir? SafeMoon Coin hakkında merak edilenler..

Son günlerde uçuşa geçen kripto para birimi SafeMoon, yatırımcısını sevindirdi. Kripto parayla yakından ilgilenen vatandaşlar da SafeMoon hakkında araştırmalarına başladı. Peki, SafeMoon Coin nedir?

Bilindiği üzere DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün yeni sistemler de piyasaya giriş yapıyor.

Son günlerde yüksek artış rakamıyla kripto para gündemine bomba gibi düşen SafeMoon (SAFEMOON) da bir DeFi platformu olarak karşımıza çıkıyor.

8 Mart 2021 tarihinde piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede gösterdiği hızlı değer yükselişi ile SafeMoon Coin, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Peki, SafeMoon Coin nedir? SafeMoon Coin nereden nasıl alınır? SafeMoon ne kadar oldu? İşte SafeMoon Coin hakkında bilgiler...

SAFEMOON COİN NEDİR?

SafeMoon Coin, 8 Mart 2021 tarihinde işlem görmeye başladı ve CEO'su John Karony olarak belirtildi. Merkezi olmayan bir finans (DeFi) belirteci olan SafeMoon web sitesine göre, SafeMoon'un her işlem sırasında yer alan üç işlevi vardır: Yansıma, LP Edinme ve Yakma.

SafeMoon protokolü, RFI belirteçlerinin ve otomatik likidite oluşturma protokolünün bir kombinasyonudur. Bir makaleye göre SafeMoon, değiştirilebilir olmayan bir token (NFT) değişimi, yardım projeleri ve kripto eğitim uygulamaları geliştirmeyi planlamaktadır.

SaFemoon, fiyatı çok arttıktan sonra satış baskısı yarattığı için aşırı değer kaybeden tokenlerdeki soruna dikkat çekmektedir.

SAFEMOON COİN'İ BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

SafeMoon'un teknik raporu, DeFi endüstrisinde ortaya çıkan büyük bir sorunun, sektöre yeni girenler için kolay erişime sahip olmayan APY LP-farm’larının varlığı olduğunu belirtmektedir.

SafeMoon ile tokenlar satılırken, token üzerindeki çeşitli baskıyı kaldırmak için statik ödüller fikrini amaçlamaktadır. Ayrıca whitepaper, ''yansıtma mekanizmasının'' SafeMoon sahiplerinin tokenlarını daha uzun süre tutmaları için teşvik ettiğini belirtmektedir.

SafeMoon'un Otomatik LP'si ayrıca token sahipleri için bir fiyat tabanı/tampon sağlayarak protokole istikrar katmaktadır. SafeMoon'un manuel yazma stratejisi, teknik incelemelerine göre SafeMoon token sahiplerine uzun vadede yardımcı olmaktadır.

Şu anda PancakeSwap, BakerySwap ve BitMart üzerinden satın alınabilir durumda olan SafeMoon, son 24 saat içerisinde %72 oranında artarken, son bir hafta içerisinde de %350 oranında artmış durumdadır.

DOLAŞIMDA KAÇ SAFEMOON VAR?

SafeMoon teknik raporuna göre, 223.000.000.000.000 yanmış geliştirme jetonu ve 777.000.000.000.000 adil başlatma arzıyla toplam 1.000.000.000.000.000 arz bulunmaktadır.

White Paper'a göre, SafeMoon protokolü şu şekilde çalışmaktadır:

Her ticarette, işlem yarı yarıya kesilen %10'luk bir ücret ile vergilendirilir. Ücretin %5'i o sırada tüm token sahiplerine yeniden dağıtılırken, diğer %5'i tekrar ikiye bölünür. % 50'si sözleşme ile BNB'ye satılır ve kalan %50 otomatik olarak yukarıda belirtilen BNB ile eşleştirilir.

SAFEMOON HANGİ BORSALARDA İŞLEM GÖRÜYOR?

Nisan 2021 itibarıyla SafeMoon, PancakeSwap ve BitMart üzerinden satın alınabilmektedir.