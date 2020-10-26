Safran nedir? 1 kilo safran ne kadar? Safranın faydaları

MasterChef'in haftanın finali olan bölümünde Somer Şef'in yarışmacılara sorduğu safran sorusu sonrası google aramaları başladı: Safran nedir, kilosu ne kadar? 1 kilo safran ne kadar?

Yetiştirilmesi zor olan safranın fiyatı merak konusu oldu. Tv8'de yayınlanan MasterChef'te safranlı yemek konsepti üzerine gündem olan safranla ilgili merak edilenler haberimizde...

SAFRAN NEDİR?

Safran (Crocus sativus),süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20–30 cm boyunda, çiğdem (Crocus) cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat.

Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Çiçeği ve tepecikleri bitkiye bağlayan yaprak sapı da dâhil olmak üzere erkek organları kurutularak özellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılan safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir.

Türkiye’de ise safran Safranbolu’da üretilmektedir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı, (bir gramı 5 ile 6 € arası),olan safranın anavatanı Güneybatı Asya’dır. Yetiştiriciliğine ilk olarak Yunanistan civarında başlanmıştır. Yarım kilogram safran 80.000 çiçekten çıkarılabilir. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar.

Safran baharatının keskin bir tadı ve iyodoform ya da saman benzeri bir kokusu vardır. Bunların sebebi, bileşiminde bulunan pikrokrosin ve safranal kimyasallarıdır. Aynı zamanda içine konduğu yemeklere altın gibi sarı bir renk katan, krosin adı verilen karotenoit bir boya maddesi de içerir. Bu özellikler safranı dünya çapında çok aranan bir baharat yapar. Ayrıca tıpta da kullanılır.

Safran kelimesi Arapça sarı renk anlamına gelen asfar kelimesinden türetilen ve Arapçada safran baharatı anlamına gelen za’feran kelimesinden kaynaklanarak Latinceye safranum, İtalyancaya zafferano ve İspanyolcaya azafrán olarak geçmiştir. Daha sonra Fransızcaya safran ve oradan da İngilizceye saffron olarak aktarılmıştır.

SAFRANIN KİLOSU KAÇ TL?

Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye’de üretilirken yerli saf safranın kilosu 30 bin TL’den, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL’den, ithal safranın kilosu ise 70 bin TL’den alıcı buluyor. Fiyatı altınla yarışan bu değerli ürün altın gibi gram ile satılıyor.

SAFRAN NERELERDE KULLANILIR?

Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran ve Fas mutfaklarında oldukça yaygın olarak kullanılan safran yemeklere sarı bir renk katar. Ş﻿​ekerlemeler ve lilörlerde de sıklıkla bulunur. Genellikle pilav, sebze, et, deniz ürünleri, kümes hayvanları ve unlu mamullerde kullanılan safranın en fazla 1 çay kaşığı eklenilmesi önerilir.

SAFRANIN FAYDALARI

- Potasyum bakımından zengin olan safran kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

- Antioksidan özelliği nedeniyle solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar.

- C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler.

- Analjezik özelliklere sahip olan safran tümörlerin büyümesini azaltır.

- Yaşa bağlı görme kalitesi düşen bireylerde görme keskinliğini arttır ve katarakt oluşumunu önler.

- Bronşiyal astım belirtileri ile iltihabı da hafifletir.

- Adet söktürücü, iştah açıcı