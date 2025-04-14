AA

Bazı haber siteleri tarafından bugün dikkat çeken bir bilgi yayınlandı...

Yer verilen haberlerde, "Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasında bulunuldu.

İddialar sonrası farklı yorumların gündeme gelmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddialara yanıt verdi.

DMM, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İDDİALAR YALANLANDI

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmadığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Bazı haber siteleri tarafından bugün, 'Orta şeritten gidene ceza kesilecek' yönünde haberler yayınlandı.

İddialarda, Türkiye’de otoyollarda trafik düzenine ilişkin yeni bir uygulamaya geçildiği ifade edilmişti.

Bu kapsamda sağ şerit boş olmasına rağmen orta şeridi kullanan sürücülere ceza kesileceği öne sürülmüştü.