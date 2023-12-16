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Sağanak İzmir'i bir kez daha vurdu! Vatandaşlar rezillik çekiyor...

Sağanak İzmir'i bir kez daha vurdu! Vatandaşlar rezillik çekiyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintisinden dolayı yürüyemeyen vatandaşlar, tahtadan set yaparak tek tek yolun karşısına geçmeye çalıştı.