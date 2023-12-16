Kış ayı yurt genelinde etkisini iyiden iyi hissettirmeye başladı...
Doğu kara teslim olurken, batı ise sağanak yağışın etkisi altına girdi.
Özellikle İstanbul ve İzmir'de yağan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
İstanbul'un bazı semtlerinde otobüslerin içini dahi su basarken, İzmir'de ise manzara daha beter.
Her sağanak yağış sonrası cadde ve sokakların göle döndüğü İzmir'de altyapı yetersizliği bir kez daha ortaya çıktı.
Vatandaşlar yürümek için tahtadan set yaptı
Basmane Gar çıkışında oluşan su birikintisi nedeniyle karşıya geçemeyen vatandaşlar, çareyi tahtadan set yapmakta buldu.
Set üzerinden tek tek geçen vatandaşlar, zorlukla yolun karşısına geçti.
Trafik kilitlendi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
İzmir Yeşildere Caddesi Atatürk Anıtı hizası, İnönü Caddesi Hıfzısıhha Kavşağı, Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı ve Anadolu Caddesi Balatçık bölgesinde sağanak yağış nedeniyle göle dönen caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.
Sürücüler ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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