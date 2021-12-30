Sağanak yağış Antalya'da hayatı felç etti

Antalya'da fırtına ve sağanak yağış nedeniyle dalgaların boyu 30 metreyi aştı, dereler taştı, yollar kapandı. Haber sunan DHA muhabiri Aslı Duran, canlı yayında zor anlar yaşadı.

Antalya'da 'kırmızı kod' ile uyarılan Kemer'de, öğle saatleri itibariyle yağış ve şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı.

Kent merkezinde fırtına hızını artırdı.

Saatte 90 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, dev dalgalar kıyı bandını dövdü. Sahil denize karışan toprak nedeniyle tamamen çamur rengine döndü.

Falezlere çarpan dalgalar 30 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

DHA MUHABİRİNİN ZOR ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Antalya'da dev dalgalar, DHA muhabiri Aslı Duran'a da vurdu.

"Dev dalgalar oluştu. İnanın zaman zaman ayakta bile zor duruyoruz" diyen muhabir, canlı yayın sırasında fırtınanın etkisiyle gelen dalganın mağduru oldu.

Islanan muhabirin zor anları, kameralara böyle yansıdı.

Antalya'da dev dalgalar DHA muhabiri Aslı Duran'a böyle vurdu VİDEO

Diğer yandan Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar ve Altınyaka mahallelerini birbirine bağlayan Boğaçayı Köprüsü de yükselen ve çamur rengine dönen suya gömüldü. Ulaşıma izin verilmezken vatandaşların köprü kenarında otomobilleri içinde oturup köprüyü izledikleri dikkati çekti.

KESME BOĞAZI ÇAMURA DÖNDÜ

Yazın binlerce turistin turla gelerek doğanın keyfini çıkardığı Kemer'in Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı, yağmur suları nedeniyle çamura döndü.

SOKAK HAYVANLARI DURAKLARA SIĞINDI

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde sokak hayvanları da sağanaktan etkilendi. Yağışta kedi ve köpeğin, otobüs durağında beklediği görüldü.

KEMER'E 236 KİLO YAĞIŞ

Son 24 saatte metrekareye düşen yağmur mikkarı, Kemer Ovacık'ta 236 kiloya ulaştı.

Yağış ve rüzgarın gece boyunca Antalya'nın batı ilçelerinde (Konyaaltı, Kemer, Finike ve Kumluca) etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

BÜYÜKŞEHİR, SEFERBER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara tüm birimleriyle müdahale etti. Fırtına ve sağanak sonucu bazı ağaçlar devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ve dalları kırılan ağaçlara kısa sürede müdahale etti. Devrilen ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması için kaldırıldı.

DSİ'DEN ÖNLEM

Yağış öncesinde önlem aldıklarını söyleyen Devlet Su İşleri 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, “Bugün meteorolojinin verdiği uyarı doğrultusunda önlemlerimizi aldık. Biz 2 aydır kış öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle vatandaşlarımızın rahatsız oldukları Kemer Ağva Çayı'nda yaklaşık 350 bin metreküp malzemeyi yayarak taşkın öncesi önlem aldık. Antalya'da Boğaçayı Deresi'nden başlayarak, Göynük Çayı, Ağva Çayı, Kumluca ve Finike'ye doğru devam edeceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarını yaptı. Amacımız insanımızın, tarımsal alanlarımızın taşkından etkilenmemesi" dedi.





































































