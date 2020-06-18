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    Sağanak yağış ve dolu Amasya’da etkili oldu

    Amasya’da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 21:39
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    Sağanak yağış ve dolu Amasya’da etkili oldu

    Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış bazı binaların otoparkını bastı. Dolu yağışı da ekili arazilere zarar verdi.

    CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

    Amasya Merkez ve bağlı köylere ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

    Bazı yollarda şiddetli sağanak yağışından dolayı su baskınları meydana geldi.

    Yarım saatlik sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı felç etti.

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