Sağanak yağış ve dolu Amasya’da etkili oldu

Sağanak yağış ve dolu Amasya’da etkili oldu

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Amasya’da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış bazı binaların otoparkını bastı. Dolu yağışı da ekili arazilere zarar verdi.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Amasya Merkez ve bağlı köylere ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Bazı yollarda şiddetli sağanak yağışından dolayı su baskınları meydana geldi.

Yarım saatlik sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı felç etti.