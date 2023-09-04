Sağanak yağmur Antalyalılar için eğlenceye dönüştü Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları sevince boğdu. Kısa süren sağanakta yolların su ile dolduğunu gören Antalyalılar, su birikintisine girip eğlendi.

İHA

Antalya Valiliği'nin 13.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısının ardından kentte öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi.

Akşam saat 19.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ile Antalyalıları neye uğradığını şaşırdı.

Yaz boyunca aşırı sıcaklarla boğuşan kent sakinleri yaklaşık 2 aydır hasretle bekledikleri yağmuru sevinçle karşıladı.

Sokaklar oyun alanına döndü

Kısa süren ancak etkili olan sağanakta yolların su ile dolduğunu gören Antalyalılar su birikintisine girip doyasıya eğlendi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.