Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19.00'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19.00'da açıklama yapacak

Bakan Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de, koronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

SON DURUM ELE ALINACAK

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler konuşulacak.

SAAT 19.00'DA BASIN TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek.