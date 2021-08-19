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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 ilimiz sarı oldu

    sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, Kahramanmaraş ve Aksaray illerinin sarıya döndüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 22:23
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 ilimiz sarı oldu

    Koronavirüsle mücadale kapsamında aşılanma hızla devam ederken, bazı illerden müjdeli haberler gelmeye başladı.

    Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş ve Aksaray'da 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Kovid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi Turuncu yerine Sarı." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 ilimiz sarı oldu #1

     

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 ilimiz sarı oldu #2

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