Euro
10.3888
0.06%
Dolar
8.9708
0.03%
Altın
507.17
0.06%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
517.652
4.43%
EXEN Coin
22.73
7.31%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artık yorulduğunuzu biliyorum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız" dedi.
    • AA
    • 11.10.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artık yorulduğunuzu biliyorum

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti, 65 bin 778 virüsten dolayı hayatını kaybetti.

    Vakaların çıktığı ilk günden bu yana amansız bir mücadele verilirken, aşılamada da önemli bir yol katedildi.

    112 milyon doz aşının yapıldığı Türkiye'de, son zamanlarda artan vakalar can sıkmaya başladı.

    "YORULDUĞUNUZU BİLİYORUM, HAKLISINIZ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, vaka artışı ile ilgili duygusal bir uyarı geldi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artık yorulduğunuzu biliyorum #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir