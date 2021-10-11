Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artık yorulduğunuzu biliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti, 65 bin 778 virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Vakaların çıktığı ilk günden bu yana amansız bir mücadele verilirken, aşılamada da önemli bir yol katedildi.

112 milyon doz aşının yapıldığı Türkiye'de, son zamanlarda artan vakalar can sıkmaya başladı.

"YORULDUĞUNUZU BİLİYORUM, HAKLISINIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, vaka artışı ile ilgili duygusal bir uyarı geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.