Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız

Adıyaman'daki temaslarına eşlik ettiğimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski günlerde olduğu gibi halkın arasına maskesiz girmeye başladı, tokalaşma dönemini başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...

Koronavirüsün Türkiye'yi etkisi altına aldığı günden bu yana, tüm Türkiye onu sıkı sıkı takip etti.

Kimi zaman sesi titredi, kimi zaman gözleri doldu verileri açıklarken.

Koronavirüse karşı verilen mücadelede artık yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

Tarihi Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım

Gözler 27 Nisan tarihinde yapılacak Bilim Kurulu toplantısında.

Bakan Koca'nın deyimiyle; "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"..

Tarihi toplantı öncesinde Adıyaman'a bir ziyaret gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal da eşlik etti.

Maske yasağı kaldırılacak mı

Bakan Koca'nın ilk durağı Adıyaman Valiliği oldu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken beklenen soru geldi.

Maske yasağı kaldırılacak mı?

Bilim Kurulu toplantısını işaret eden Fahrettin Koca, soru geldiğinde gülümseyerek aslında cevabı belli etti.

Net cevap için Bilim Kurulu toplantısını bekleyeceğiz.

Esnaf ziyaretleri

Ardından esnaf ziyaretlerine başlayan Fahrettin Koca, tüm dükkanlara girerek esnafla kısa kısa sohbet etti.

Maske takmadı, tokalaşmaya başladı

Burada dikkatimizi çeken ayrıntı ise, Koca'nın maskesiz olması ve herkesle tokalaşmasıydı.

Evet, korona günlerinde maskesini hiç çıkarmayan Fahrettin Koca da artık maskesiz insanların arasına katılıyor ve herkesle tokalaşıyordu.

Sağlık Bakanı Koca ile esnaf ziyaretlerinin ardından sohbet imkanı buldum.

Kısıtlamaların olmadığı kişisel tedbirlerin olduğu bir dönem..

"Kısıtlamaların olmadığı kişisel tedbirlerin olduğu bir döneme giriyoruz" diyen Sağlık Bakanı Koca, yeni döneme ilişkin "Eski günlerimize döneceğiz, artık kısıtlamaların gündemde olmadığı ama riskli olan biraz ileri yaşta olan kronik yaşta olan kişilerin daha çok korunması gereken bir dönem olacak." dedi.

Bayramı, bayram gibi kutlayacağız

Ramazan Bayramı öncesinde tarihi Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararı sorduğumuzda Bakan Koca güzel haberi verdi: "Bayramı, bayram gibi kutlayacağız"

Fahrettin Koca en çok neyi özlemişti

Korona günlerinde uzak kaldığımız, yapamadığımız en çok özlediğimiz birçok şey var.

Bakan Koca'nın da böylesine özlem duyduğu bir şeyin olup olmadığını sorduğumuzda şöyle cevap verdi: "Vatandaşın arasına katılıyorum, gençlerin arasına katılıyoruz. Hem de maskesiz.. Bu normali yaşamak çok önemli bir duygu..."

Türkiye'yi koronavirüsün pençesinden kurtaran en önemli etkenlerden biri de aşı mücadelesi oldu.

"Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısı yaptırmalılar"

Sağlık Bakanı son olarak aşıyla ilgili hatırlatmalarını da ekledi: "Turkovac aşısını önemsiyoruz, Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısını yaptırmalılar. Ben önce Sinovac aşısı yaptırdım ama Turkovac çıkınca Turkovac aşısı yaptırdım."

Tıp öğrencilerinin sorularını cevapladı, isteklerini geri çevirmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sohbetimizin ardından Adıyaman Tıp Fakültesi öğrencileriyla bir araya geldik.

Tıp öğrencileri sordu Bakan Koca tüm soruları samimi bir şekilde cevapladı.

Fahrettin Koca, soruları almadan önce önemli bir konuşma yaptı.

Sağlıkta şiddete karşı yapılanlardan sağlıkçıların yeteri kadar bilgisi var mı?

Şiddet suçlarına karşı atılan adımların farkında olmayanların olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Meclis'te, Adalet Komisyonundan geçen düzenlemenin anlamını tam olarak biliyor muyuz? Kasten yaralama suçu 'katalog suçları' kapsamına alınıyor. Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Suçun, 'katalog suçları' kapsamına alınması, tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek.

Devrimin aydınlığa karşı karartma çabası var

Sağlık çalışanını yaralama suçu, kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanıyor. Bir devrimin aydınlığına karşı adeta karartma çabası var.

Malpraktisle ilgili gelişmeler nevruzla kutlanmalıydı

Malpraktisle ilgili gelişmeler, bir ikinci nevruzla kutlanmalıydı. Çoğu arkadaşımızın bilgisi bile yok. Bunu gittiğim yerlerde sorulan sorulardan anlıyorum. Malpraktis davalarıyla ilgili yasal düzenleme Adalet Komisyonundan geçmiş durumda.

Malpraktis Yasası'nın özü nedir?

Hazırlanan Malpraktis Yasası'nın özü nedir? Hekim, sağlık çalışanı, kasıtlı davranmadığı sürece, uyguladığı tedaviden doğacak problemler sebebiyle artık tazminat ödemeyecek. Malpraktis sorunu kökten çözülüyor. Söylenecek ne varsa hepsinin özeti budur." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasının ardından soru ve istekleri almaya başladı.

"Yeter ki siz kullanabilir olun.."

Bir tıp öğrencisi eğitim konusunda donanım eksiklerinin olduğunu belirtti ve skopi cihazına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bakan Koca anında "Alalım" dedi ve şöyle devam etti: "Yeter ki siz kullanın. Kullanabilir olun. Alalım, not alın. Niye olmasın Adıyaman'da.."

Bu sözlerin ardından salonda alkış tufanı koptu.

Yeteri kadar öğretim üyesinin olmadığının da söylenmesi üzerine Bakan Koca kadro sözü verdi: "Sayılarını artıralım. Kadro açalım. 5 kişi daha gelecek. Eylülde 4-5 daha alalım. Cihaz eksiği varsa onu da tamamlayalım."





Tıp öğrencilerle buluşmalar devam edecek

Türkiye'nin sağlıkta geleceği olan tıp öğrencileriyle bir araya gelip samimi bir şekilde yapılan bu soru cevaplar oldukça önemli.

Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı farklı illerde tıp fakültelerinde öğrencilerle bir arada göreceğiz gibi.

Öğrenciler şimdiden istek listelerini hazırlamaya başlamış olmalı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Adıyaman ziyareti VİDEO