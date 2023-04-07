Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu kadim millet kendisine hizmet edenleri asla unutmaz Sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirilen iftar programında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türk milleti, yalanlarla iftira atanların oyuna gelmez. Bu kadim millet, kendisine hizmet edenleri asla unutmaz" dedi.

ensonhaber.com

Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlenen iftar programında bir konuşma gerçekleştirdi.

Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla düzenlenen programda, her kademeden sağlık çalışanlarının temsil edildiğini söyledi.

Sağlık personeline teşekkür etti

Sağlık çalışanlarının, gerek Kovid-19 salgınında gerekse Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında insanüstü gayret gösterdiklerini ifade eden Fahrettin Koca, insanların sağlığı için çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Yapılan hizmetlerin her kesimden takdir edildiğini vurgulayan Bakan Koca, yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

"Hayallerimizi hayata geçirebiliyorsak arkasında bize vermiş olduğunuz destek var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarıyla iftar programında gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanım çeyrek asır evvel hayal etmenin mümkün olmadığı hizmetler, bugün olması gereken standartlar kabul ediliyorsa, yapamazsınız, işletemezsiniz, gerçekçi değil denilen şehir hastanelerimiz hizmet vermeye başladıkça destekleyen veya karşı çıkan herkes Allah razı olsun diyorsa, 60 günde 400 yataklı hastane yapacağımızı güvenle iddia edebiliyorsak, hiçbir hastamızı yurt dışında kaderine terk etmedik, memleketimize getirdik diyebiliyorsak, kendi aşısını kendisi üreten bir ülke haline gelmişsek, ilaç sanayimiz tüketilen kutu bazında yüzde 90'a yakın yerliliğe ulaşmışsa bunun arkasında sizin vizyonunuz, hayalleriniz, hayalleri hayata geçirme iradeniz, bize verdiğiniz destek ve milletimize olan inancınız var.

"İrade ortadadır, milletimize olan inanç açıktır"

Türk milletinin kendisine hizmet edenleri asla unutmayacağını belirten Koca, "Türk milleti, yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla, yok saymak isteyenlerle, yapılan hizmetlerin üzerini örtmeye çalışanların oyununa gelmez." dedi.

İradenin ortada ve millete olan inanç ve sevdalarının gün gibi açık olduğunu dile getiren Koca, şunları kaydetti: