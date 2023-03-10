Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 atama yapılacak

Türkiye'nin 6 Şubat'ta uyandığı felaketin ardından 1 ay geçti.
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 11 ilde hissedilerek büyük yıkımlara neden oldu.
Depremin ilk anından itibaren devlet tüm imkanları ile yardıma koştu.
Bakanlar tek tek afet bölgelerine gönderilirken, askerler de kışlalarından çıktı.
Büyük yıkımın yol açtığı eksiklikler, tek yürek olarak tamamlandı.
Sağlık sistemi ayağa kaldırılıyor
Bundan sonraki süreçte sağlık altyapısının tekrar ayağa kalkması için çalışmalar hız kazandı.
Bakan Koca detayları paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde hizmet için 10 ilde isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile ilgili detayları paylaştı.
10 ile 12 bin 700 atama
Fahrettin Koca, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını söyledi.
Kaç sağlık görevlisi atanacak?
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.
Son başvuru tarihi 15 Mart
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.
Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek.