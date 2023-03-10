Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 atama yapılacak Bakan Fahrettin Koca, deprem bölgesine yapılacak atamalarla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, deprem bölesine 12 bin 700 personelin atamasının yapılacağını açıkladı.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta uyandığı felaketin ardından 1 ay geçti.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 11 ilde hissedilerek büyük yıkımlara neden oldu.

Depremin ilk anından itibaren devlet tüm imkanları ile yardıma koştu.

Bakanlar tek tek afet bölgelerine gönderilirken, askerler de kışlalarından çıktı.

Büyük yıkımın yol açtığı eksiklikler, tek yürek olarak tamamlandı.

Sağlık sistemi ayağa kaldırılıyor

Bundan sonraki süreçte sağlık altyapısının tekrar ayağa kalkması için çalışmalar hız kazandı.

Bakan Koca detayları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde hizmet için 10 ilde isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile ilgili detayları paylaştı.

10 ile 12 bin 700 atama

Fahrettin Koca, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını söyledi.

Kaç sağlık görevlisi atanacak?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Son başvuru tarihi 15 Mart