Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısını paylaştı

Isparta’nın mavi kategoriye geçtiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" dedi.

Koronavirüs vaka sayısının 20 binin üzerine çıktığı şu günlerde aşılanmada da önemli bir aşama kaydedildi.

Rakamlar, henüz istenilen seviyede olmasa da düşük riskli il sayısı yükseldi.

DÜŞÜK RİSKLİ İL SAYISI 22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda “Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi.” dedi.

MALATYA TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ

Sonrasında bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, bu kez Malatyalılara sevindirici bir haber verdi.

Koca, “Malatya 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. Koronavirüs Risk Haritası’nda bu ilimizin rengi turuncu yerine sarı.” ifadelerini kullandı.