Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bugün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Özel bir hastanede tedavi altında olan Ekrem İmamoğlu, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirtirken birçok kişi de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı vesilesi ile de İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiğini şu ifadelerle açıkladı:

"COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum.

"HALKIMIZI TEDBİRLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum."

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı VİDEO