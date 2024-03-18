Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere tavsiye: Alanınızda en iyi olun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlerin geleceği şekillendireceklerini, o nedenle bulundukları alanda en iyi olmak için seferber olmaları gerektiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Sultangazi'de Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nin açılışını yaptı.

Bakan Koca, açılışı yaptıktan sonra gençlere tavsiyeler verdi.

Koca, gençlere tavsiyelerde bulunduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gençlere tavsiyeler verdi: Teknoloji ve iletişimin önemine vurgu yaptı

Sağlık Bakanı Koca, gelecek dönemde bilişimin teknolojinin ve iletişimin öneminin giderek artacağını belirtti.

Gençlerden kendi topraklarına karşı aidiyet duymalarını da isteyen Koca, "Bu topraklara aidiyet duygusu içinde bir arada, dışa karşı güç birliği içinde olmanızı isteriz. Başka da bir şey istemeyiz. Ancak o şekilde ülkelerin yarışında daha öne çıkmamız söz konusu olur." ifadelerini kullandı.

"Geleceği şekillendirensiniz"

“Her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz” diyen Koca, gençlere şu sözlerle hitap etti: