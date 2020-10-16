Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul ve Bursa'da artış eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul ve Bursa'da artış eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere bazı illerde, son bir haftada koronavirüs vaka sayılarında artış eğilimi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'daki temaslarının ardından koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAŞTA İSTANBUL VE BURSA OLMAK ÜZERE ARTIŞ VAR"

Koca, "Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere son bir haftada vaka sayılarında artış eğilimi var." dedi.

Erzurum'daki son durumla ilgili bilgi veren Koca, "Erzurum'da bir ay öncesine göre, vaka sayılarında yüzde 60 düşüş var." diye konuştu.

ERZURUM'DA HASTA SAYILARI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da salgının artış gösterdiğini bir kez daha söylemişti.

Fahrettin Koca, bölgedeki yetkililerle yapılacak görüşmelerden sonra kamuoyuna yine açıklama yapacak.