Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da 28 ilçede vaka artışı yüzde 50'nin üzerinde

İstanbul'daki vakalara ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 ilçedeki vaka artışlarının geçtiğimiz haftaya göre yüzde 50'nin üstünde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen toplantıda, İstanbul'daki vaka sayılarında 28 ilçede geçtiğimiz haftaya göre yüzde 50'nin üzerinde artış görüldüğü belirtildi.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI

Uzun süre gösterilen başarının sürdürülemediğinin altını çizen Fahrettin Koca konuya ilişkin, "Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca: İstanbul'da 28 ilçede vaka artışı yüzde 50'nin üzerinde VİDEO





ULAŞIM BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Gelinen noktada daha kuralcı ve disiplinli hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Ulaşımda, AVM ve pazarlarda sadece denetimle yetinilemez. Uzmanların ve yetkililerin uygun düzenlemelerin yapılmasını talep edeceğiz.

Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz." dedi.

EK SEFERLER GÜNDEMDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin.

Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.

ZİYARETLERDEN KAÇINILMALI

Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin."