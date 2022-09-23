Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ziyarette bulundu.

Başkent Bakü'den Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı 26 Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na uçakla giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı burada Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev karşıladı.

Koca ve beraberindekiler, Fuzuli'den yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Koca ve beraberindekilere kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde bulundu

Koca ve diğer yetkililer, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da şehir meydanını, kaleyi, şair Hurşidbanu Natavan'ın evini, şair Molla Penah Vagif'in türbesini, ünlü müzisyen Bülbül'ün müzeye dönüştürülen evini ve Cıdır Ovası'nı ziyaret etti.

"Her türlü desteği sağlamaya hazırız"

Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı alanda açıklama yapan Koca, yetiştirdiği şair ve müzisyenlerle Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Azerbaycan'ın kültür, edebiyat ve sanat başkenti Şuşa'nın 1992'de Ermenistan tarafından işgal edildiğini belirterek, bu süreçte birçok masum kişinin Müslüman oldukları için katledildiğini, şehirdeki her biri ayrı kültürel miras olan camilerin ve diğer tarihi yapıların da yine Ermenistan'ın saldırıları sonucunda tahrip edildiğini dile getirdi.

Zaferde emeği geçenlere teşekkür etti

Koca, "8 Kasım'da şanlı Azerbaycan ordusunca azad edilen Şuşa'nın yeniden eski barış, huzur ve sanat dolu günlerine dönebilmesi için biz de her türlü desteği sağlamaya hazırız." diyerek, şehrin kurtuluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

AA'nın haberine göre, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Koca, "Onların sağlıklarına kavuşabilmesi için dün olduğu gibi bugün de yan yana olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.