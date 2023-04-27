ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor..

Seçimlere 17 gün kala Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Konya’ya geldi.

Bakan Koca, Konya'da hizmete sunulan 83 sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Esnafı ziyaret etti

Törenin ardından esnafı ziyaret eden Bakan Koca, yoğun ilgi gördü.

Bakan Koca'nın kendisiyle bol bol fotoğraf çektiren esnaf ile samimi sohbetleri ise kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti