Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'da esnafı ziyaret etti 83 sağlık tesisinin açılışı için Konya'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törenin ardından çıktığı esnaf ziyaretinde yoğun ilgi gördü.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor..

Seçimlere 17 gün kala Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Konya’ya geldi.

Bakan Koca, Konya'da hizmete sunulan 83 sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Esnafı ziyaret etti

Törenin ardından esnafı ziyaret eden Bakan Koca, yoğun ilgi gördü.

Bakan Koca'nın kendisiyle bol bol fotoğraf çektiren esnaf ile samimi sohbetleri ise kameralara yansıdı.