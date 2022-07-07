Konya'da görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesinde konuşan Fahrettin Koca, "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz." dedi.

Konya Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze töreni memleketi Kayseri'de yapıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Develi ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröre verilen sınav gibi sağlıkta şiddet için de vereceklerini kaydetti.

"Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz"

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasını yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi. Şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da öldürülen doktorla ilgili konuştu ViDEO



"Sağlıkçılarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş oluyor"

Devlet iradesinin, bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına geliyor. Milletimizin başı sağ olsun."