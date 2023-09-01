Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Şehir Hastanesi inşaatını inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Koca, 20 yıldır kentti yeşillendirmek için uğraşan "Şeyhmus Amca" ile de hastanenin bahçesine ağaç dikti.

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ensonhaber.com

Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar ise dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Bu uygulamalar ve hasteneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.

Mardin Şehir Hastanesi yükseliyor

Mardin’deki sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 750 yataklı şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

195 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 260 poliklinik odası, 29 ameliyathane masası bulunacak.

2025 yılında hizmete girecek

Mardin Şehir Hastanesi 2025 yılında hizmete girecek.

Bakan Koca inşaatı gezdi

Bakan Fahrettin Koca, Mardin'de yapımı süren şehir hastanesinin inşaatını gezdi.

Koca burada Mardin Şehir Hastanesi projesinin ilerlemesini yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Koca, sağlık hizmetlerinin daha etkili sunulmasına yönelik çalışanların öneri ve istekleri konusunda istişarelerde bulundu.

Fahrettin Koca, ‘Şeyhmus Amca’ ile fidan dikti

Bakan Koca, inşaattaki incelemelerinin ardından Mardin'in doğasına katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diken ve "Şeyhmus Amca" (Ape Şeyhmus) ismiyle tanınan Şeyhmus Erginoğlu ile Mardin Şehir Hastanesi bahçesinde ağaç dikti.

"Buralar sana emanet"

Şeyhmus Erginoğlu'dan Mardin Şehir Hastanesi çevresini ağaçlandırmasını isteyen Koca, "Buralar sana emanet" dedi.

"Ellerin dert görmesin Şeyhmus Amca"

Sosyal medya hesabından gerçekleştirilen sohbete dair paylaşımında bulunan Koca paylaşımına şu notu düştü: