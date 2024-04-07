Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nuri Alço'nun son durumunu aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili "Yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.

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Yeşilçam'ın efsane ismi sevenlerini korkuttu...

Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olarak hastaneye getirildiği belirtilmişti.

Sağlık durumuyla ilgili son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Kalp yetmezliği, beyin damar tıkanıklığı ve akciğer ödemi tespit edildi

Bakan Koca, Nuri Alço'nun ilk tetkiklerinde kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığının tespit edildiğini belirtti.

"Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor"

Alço'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Koca, şunları söyledi:

Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir.



Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz.

Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Nuri Alço kimdir

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir.

Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti.

Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı.

Daha sonra Yeşilçam'da genellikle kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.

Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.