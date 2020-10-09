Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgına rağmen tedavi hizmetimiz sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgına rağmen tedavi hizmetimiz sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Salgından en az etkilenerek çıkmaya çalışan ülkelerden biriyiz. Eksiksiz bir mücadele hedefliyoruz. Yolu bu yöntemle kısaltıyoruz."

"Aşı çalışmalarında ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. Bugünkü çalışmamızdan önce Adana Şehir Hastanesinde hastalarımızı ziyaret ettim. Adana Şehir Hastanesi'nde 62 koronavirüs hastası var."

"Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 7 ilimizin koronavirüsle mücadelede geldiği noktayı ele aldık."

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 48."



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