Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin’e hastane yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantının ardından Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin’e yeni hastane yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE GENELİNDE YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 51"

Bakan Koca açıklamasında "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir" diyerek 6 ile yeni hastane açılacağını duyurdu.

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Fahrettin Koca, yeni hastane yapılacak illeri de açıkladı.

İŞTE YENİ HASTANE YAPILACAK O İLLER

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den yeni hastaneler yapacağız. 6 ilimizden 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak, diğer 3 ilimizde de 500 yataklı hastaneler yapılıyor olacak" diyen Fahrettin Koca, hastanelerin en kısa zamanda faaliyete de geçeceğini söyledi.