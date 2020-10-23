Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbirin düşünülmediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, salgının tüm ülke genelinde yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Bakan Koca daha sonra, vaka artışları nedeniyle kısıtlama tedbirleri alınıp alınmayacağı yönündeki gelen soruyu yanıtladı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Artan salgın nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusunun sorulması üzerine Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbir düşünmüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz- İZLE

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Özellikle sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz. Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılması gerektiğini, evlere de mümkün mertebe misafir alınmamasını bu dönemde önemsiyoruz."