Bugün acil kullanım iznine onay çıkan yerli aşı hakkında konuşan Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın üretim aşamasından bahsetti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı.

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC bugün acil kullanım onayını aldı.

1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak yerli aşı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

"BU AŞI 13 BASAMAKTAN GEÇEREK ÜRETİLDİ"

Yerli aşı TURKOVAC için "Millettimizin gururu" diyerek bahseden Bakan Koca, aşının üretiminin 13 basamak ve 400 laboratuvar tektik aşamasından geçtiğini vurgulayarak "Bundan sonraki süreçte insanlığın kullanımına sunmak üzere, dünyanın en ileri teknolojileriyle aşı üretmiş olduk. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün milletimizin başarısı büyük emek var. Bu gördüğünüz aşı 13 basamaktan ve 400 laboratuvar tektik aşamasından geçti.

"1 BASAMAKTA ŞÜPHE OLURSA..."

1 basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak emek veriliyor. Bu gurur milletimizin gururu." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC'ı anlattı VİDEO