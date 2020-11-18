Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim aşımızın devreye girmesi Nisan ayı gibi olur." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı ve koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariğinin bir milyon 300 bin ama yapılan aşının bir milyon 100 bin olduğunu belirten Sağlık Bakanı, şu ana dek 600 bin kişiye grip aşısı yapıldığını açıkladı.

YERLİ AŞI NİSANDA HAZIR

Bakan Koca ayrıca, koronavirüs aşısının ülkeye geliş süreci ve yerli aşı çalışmalarıyla da ilgili konuştu.

Yerli aşının devreye girmesinin nisan ayında gerçekleşeceğini söyleyen Fahrettin Koca, Pfizer'ın aşısına da değindi.

RUHSATI ARALIKTA ÇIKARSA, 1 MİLYON AŞI VERİLECEK

Bakan Koca, "Pfizer ((aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var." dedi.

Çin'in ürettiği aşıyla ilgili de açıklamaya yapan Koca, "Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak." ifadelerini kullandı.