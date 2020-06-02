Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çince uyarı

Sokağa çıkma kısıtlamasının birçok ilde son bulması, rehaveti beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Koca da bugüne kadarki en sert uyarılarından birini yaptı.

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran itibarıyla yeni normale geçildi.

Bu durum birçok kişinin rehavete kapılmasına neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugüne kadarki en sert uyarısını yaptı.

ÇİNCE PAYLAŞIM

Koca, Çince yazılı paylaşımında, yasakların kalkmış olmasının her şeyin normalleştiği anlamına gelmediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları aktardı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır."