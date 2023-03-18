Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesine maske uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında tozdan korunmak için maske kullanımının önemine vurgu yaparak maske dağıtımının devam ettiğini ifade etti.

Felaketin ardından 40 gün geçti...

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

İllerde yıkıcı depremin ardından günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce vatandaş ise yaralandı.

Enkazlar belirlenen alanlara taşınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazları titiz bir elemeden sonra önceden belirlenen alanlara taşınıyor.

Enkazın içinde bulunan asbest maddesi ile birlikte diğer tozların çeşitli rahatsızlıklara neden olmaması için yetkililer, maske takılmasını ve sulama yapılmasını öneriyor.

Maske takılmasının önemi vurgulanıyor

Deprem bölgesinde asbest riski oluşmaması için maske takılması ile birlikte sulama da hayati önem taşıyor.

Bakan Koca maskenin önemine değindi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde maske takılmasının önemine bir kez daha değindi.

"Tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir"

Konuya ilişikin açıklama yapan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: