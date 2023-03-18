Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesine maske uyarısı

Felaketin ardından 40 gün geçti...
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.
İllerde yıkıcı depremin ardından günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce vatandaş ise yaralandı.
Enkazlar belirlenen alanlara taşınıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazları titiz bir elemeden sonra önceden belirlenen alanlara taşınıyor.
Enkazın içinde bulunan asbest maddesi ile birlikte diğer tozların çeşitli rahatsızlıklara neden olmaması için yetkililer, maske takılmasını ve sulama yapılmasını öneriyor.
Maske takılmasının önemi vurgulanıyor
Deprem bölgesinde asbest riski oluşmaması için maske takılması ile birlikte sulama da hayati önem taşıyor.
Bakan Koca maskenin önemine değindi
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde maske takılmasının önemine bir kez daha değindi.
"Tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir"
Konuya ilişikin açıklama yapan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
Deprem afeti sonrası, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu sebeple, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılan veya yakın mesafede olanlarınsa maske kullanması gerekmektedir.