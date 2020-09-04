Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'daki toplantı sonrası konuştu. Bakan Koca, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'la ilgili bilgileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Diyarbakır’da gün boyunca Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı düzenledi.

Fahrettin Koca, kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'a yeni hastane yapılacağını söyleyerek Türkiye'nin yoğun bakım doluluk oranını da açıkladı.

"TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68"

"Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68" diyen Fahrettin Koca, maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmesi gerektiğini bir kez daha söyledi.

"TÜM TÜRKİYE'DE YATAK VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANINI İZLEMEKTEYİZ"

Fahrettin Koca'nın yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:

"Haziran başından itibaren başladığımız normelleşmenin eski hayatımıza dönme olmadığının vurgusunu yaptık. Biz tüm Türkiye'de yatak ve yoğun bakım doluluk oranını izlemekteyiz. Türkiye genelinde büyük sorun olmadı ancak bazı illerimizde yer yer sıkıntı yaşadık. Sayın valilerimizin başkanlığında toplanan il hıfzısıhha kurulları gerekli tedbirler koydular.

BAKAN KOCA, 6 İLLE İLGİLİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Değerlendirmeler neticesinde bu 6 ilimizle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Yoğun bakım yatak sayımız Batman'da 236 yatağa çıkaracağız. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79.

Diyarbakır'da yoğun bakım yatak sayısını 520'ye çıkarmış olacağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.

Mardin'deki yoğun bakım yatak sayısını 182 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 44.

Siirt genelinde yoğun bakım yatak sayısını 83'e çıkaracağız Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.

Şanlıurfa'da yoğun bakım yatak sayısını 710 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.

Şırnak'ta yoğun bakım yatak sayısını 122'ye çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.

Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.

Son günlerde Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34 düşüş yaşandı.

Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaması bizi üzüyor. İzolasyon kurallarına uyma konusunda herkes daha dikkatli olmalı. Özellikle bu dönemde çalışan sağlık çalışanlarımız yoğun özveri ve fedakarlık içinde bulundular. Bunun karşılığını bir ödemeyle yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Buna rağmen imkanlar ölçüsünde biz filyasyon çalışmalarında devrede olan sağlık çalışanlarımız olmak üzere bir çalışma yapıldı bugün veya yarın yayınlanır. Filyasyon yapan çalışanlarımıza ek ödeme yapılacak. Sağlık kurulunda çalışanlarımızla ilgili ek ödeme çalışması yapıldı.

Yüzde 91 oranında aile içi bulaşın olduğunu görüyoruz. Özellikle önümüzdeki Eylül, Ekim döneminde maskeyi yoğun olarak kullanmak, mesafeyi ugulamakla grip, influenza gibi hastalıkları da önlemiş olacağız. Toplu olarak bir araya gelmenin olabildiğince minimal olmasını istiyoruz."