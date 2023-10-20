İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.
14. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti..
Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı devam ederken, bir yandan da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çaba sarf ediliyor..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasında, Gazze'deki saldırılara değindi..
Gazze'ye sahra hastanesi vurgusu
21 ülkeden katılımcının olduğu toplantıda konuşan Bakan Koca, bir kez daha Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya hazır olunduğunu vurguladı.
"Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız"
Bakan Koca şunları söyledi:
Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız.
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