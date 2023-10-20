Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze mesajı! 'Sahra hastanesi kurmaya hazırız' İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 14'üncü gününde devam ediyor.. Binlerce sivilin öldüğü Gazze'ye değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya hazırız" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.

14. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti..

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı devam ederken, bir yandan da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çaba sarf ediliyor..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasında, Gazze'deki saldırılara değindi..

Gazze'ye sahra hastanesi vurgusu

21 ülkeden katılımcının olduğu toplantıda konuşan Bakan Koca, bir kez daha Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya hazır olunduğunu vurguladı.

"Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız"

Bakan Koca şunları söyledi: