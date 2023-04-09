Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız Milletvekili adayı olmayan iki bakandan birisi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'na destek mesajı yayınladı. Koca, "Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

ensonhaber.com Milletvekili adaylarının isimleri netleşti... 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralı AK Parti'de istisnasız olarak uygulandı. AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kabine üyeleri aday listesinde Bu çerçevede kabine üyeleri de çeşitli seçim bölgelerinden aday gösterilerek listeye girmeye çalışacak. Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy aday olmadı Kabinenin 16 üyesi milletvekili adayı olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi istekleriyle milletvekili adayı olmadı. Listelerin belli olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama geldi. Bakan Koca'dan destek mesajı geldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi. "Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız" Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun.