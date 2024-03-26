Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor" dedi.

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Türk sinemasının en önemli sanatçılarından Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyordu.

Önceki gün Kadir İnanır'ın sosyal medya hesabından Jülide Kural, açıklama yaparak "Uyandırma kararı alınmıştır" demişti.

Bakan Koca son durumu aktardı

Usta oyuncunun son durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

"Uyandırma süreci sürüyor"

"Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: