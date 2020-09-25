Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının seyrinde düşüş gözlendiğini ve ilave tedbirlerin alınmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, Samsun Amasya, Çorum, Ordu, Sinop Ve Tokat'ın salgınla mücadelesinin gözden geçirildiğini ve bu illerde pozitif vaka sayısının ciddi bir biçimde düşüşe geçtiğini söyledi.

Ülke genelinde de vaka sayılarının bazı iller dışında düşüşte olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.

"3-4 İL DIŞINDA VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ VAR, YENİ TEDBİRLER OLMAYACAK"

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada gelen, "İlave tedbirler alınacak mı?" sorusu üzerine ise, "Şu an alınan kararlar dışında ilave bir yasak düşünülmüyor. Sert tedbirler gündemde yok." ifadelerini kullandı.

"Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Fahrettin Koca, vatandaşları bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

Bakan Fahrettin Koca: Sert tedbirler gündemde yok VİDEO

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

Fahrettin Koca'nın diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada alevleniyor. DSÖ, ülkeleri daha etkin mücadeleye davet ediyor. Son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Ağır hasta sayımızda ciddi artış var."

"TOPLUM, SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET GÖSTERİNİ DIŞLAR"

"Bu toplum sağlık çalışanına şiddet gösteren kişiyi dışlar."

"Tünelin ucunun göründüğünü bilerek salgın karanlığından birlikte çıkalım. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Bu sayı bizimle benzer şartlarda olan bazı ülkelerin 1 haftada yaptığı toplam test sayısını aşmaktadır. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, hele ki bı Covid ise asla hafife almayın."





BAKAN KOCA, SAMSUN, AMASYA, ÇORUM, ORDU, SİNOP VE TOKAT'IN SALGINDAKİ DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

"İçişleri Bakanlığı'mızla işbirliği içinde ülke genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra aldığımız yerel tedbirler var. Bu tedbirler sayesinde sonuç almaktayız. Gün boyunca, Samsun Amasya, Çorum, Ordu, Sinop Ve Tokat'ın salgınla mücadelesini gözden geçirdik.

Samsun son 1 haftada yüzde 30'dan fazla vaka sayısında düşüş sağlandı. Çorum'da son 1 ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Ordu'da vaka sayımızda yüzde 30, Sinop'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz. Tokat'ta yine vaka sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş görüyoruz.

"Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62. Samsun'a 74 yoğun bakım ilave ediyoruz. Çorum'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60. Ordu'da yatak doluluk oranımız yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 69. Sinop'ta yatak doluluk oranımız yüzde 43. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70."

"TÜRKİYE GENELİNDE HASTANELERDE SORUN YOK"

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68. Hastanelerde Türkiye genelinde bir sorun yok.

Samsun ve çevre kentlere hizmet verecek olan Samsun Şehir hastanesinin ihalesi yapıldı, yakında temeli atılacak. Tokat'ta Turhal Devlet Hastanemizi tamamlayarak Turhallıların hizmetine sunmuş olduk."

OKULLARIN ARTMASI VAKA SAYILARINI ETKİLEDİ Mİ?

"Okulların açılmasıyla ilgili vaka sayısında eğitim alan öğrenciler açısından söylüyorum, herhangi bir artış olmadığını çok rahat söyleyebilirim.