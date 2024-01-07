Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Murat Kurum'a tebrik mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız, bir önceki kabinede beraber görev aldığımız kardeşim Murat Kurum’u yürekten kutluyorum" dedi.

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Türkiye, yerel seçimler için geri sayıma başladı...

Milyonlarca vatandaş 31 Mart 2024 tarihinde belediye başkan adaylarını ve muhtarlarını seçmek üzere sandığa gidecek.

Yerel seçimlerde adayları en çok merak edilen illerden biri İstanbul idi.

İlk olarak CHP'den açıklama geldi.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterdi.

Bunun üzerine gözler AK Parti'ye çevrildi.

Beklenen isim, bugün açıklandı. İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına Murat Kurum aday gösterildi..

Bakan Koca'dan tebrik mesajı

Yaşanan gelişme sonrası çok sayıda tebrik mesajları yayınlandı.. Bunlardan biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi..

Murat Kurum'u tebrik eden Bakan Koca " İstanbul’un belediyecilikte 1994 ruhuna döneceğinden kuşkumuz yok" dedi.

"Kardeşim Murat Kurum'u yürekten kutluyorum"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: