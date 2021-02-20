Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurusunu yaptığı normalleşme süreci artık başlıyor...

4 maddeye ayrılan risk seviyesi ile birlikte il il kısıtlamalar kaldırılacak.

Vaka ve ölüm sayıları bu kısıtlamaların kaldırılması ana etken olacak.

"1 MART İTİBARİYLE BAŞLAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci için tarih verdi. 1 Mart'tan itibaren süreci başlatacaklarını dile getiren Bakan Koca, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." dedi.