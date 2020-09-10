Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin sağlık müdürleriyle görüştü. BU görüşmenin ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'teki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Bu dört ille ilgili atılacak adımların konuşulduğunu söyleyen Fahrettin Koca, bu şehirlerde yaşanan vaka artışlarına dikkat çekti.

KISITLAMALARI KATI ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK HİÇBİR ÜLKEDE MÜMKÜN OLMADI

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaları katı şekilde sürdürmek hiçbir ülkede mümkün olmamıştır."

VAN, BİTLİS, MUŞ VE HAKKARİ'DE SON DURUM

"Bugün Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizi değerlendirdik. Bu 4 ilimizle ilgili detayları paylaşmak istiyorum.

Van'da son hafta yüzde 17 oranında artı yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de son haftada sabit kaldı. Bitlis'te son hafta sabit kaldık.

4 ilimizde 65 yaş üstüne baktığımızda Van'da 4 kat, diğer üç ilde 3 kat olduğunu gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermeliyiz."

TÜRKİYE'DE DOLULUK ORANLARI

"Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır."

GRİP AŞISI YAPTIRILMALI MI?

"Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu görüyoruz Riskli hastalara grip aşısını ulaştırma konusunda sorun yaşamayacağız. Türkiye'de isteye herkes yaptırabilir."

AŞI ÇALIŞMALARI

"13 tane aşı çalışmamız var, faz 1 çalışmaları başlamadı."