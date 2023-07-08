Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ordu Şehir Hastanesi' paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatının yüzde 95 oranında tamamlandığını, hastanenin 987 yataklı, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlandığını bildirdi.

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AA

Türkiye'nin son 20 yıllık atılımı 2023'te zirve yaptı.

Özellikle savunma sanayisi ve sağlık sektöründeki büyük ilerleme her vatandaşın fark ettiği bir duruma geldi.

Sağlık alanında son yıllarda balayan şehir hastanesi projeleri ise bir bir tamamlanıyor.

Bu kapsamda bir projede daha sona yaklaşıldı.

Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ordu Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşım geldi.

"Kaba inşaatı yüzde 95'e ulaştı"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ordu Şehir Hastanesi, kaba inşaatı açısından yüzde 95 gibi bir oranla tamamlandı. 250 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 250'si yoğun bakıma ait olmak üzere 987 yataklı olarak, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor.

"Hastanemiz 2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak"

Videoda hastaneye ilişkin bilgileri aktaran Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 312 bin metrekare kapalı alandan oluşan hastaneyle hem yurt içi hem de yurt dışından gelecek hastalara Ordu'nun doğal güzellikleriyle birlikte sağlık hizmeti sunulacağını kaydetti.

Tüzün, son teknolojik imkanlarla inşa edilip donatılan Ordu Şehir Hastanesinde depreme karşı 1020 sismik izolatör bulunduğunu da belirterek, "Hastanemiz 2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak." ifadesini kullandı.