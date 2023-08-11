Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'teşvik havuzu' açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin düşük kaldığı ve bu ödemenin 'teşvik havuzundan' yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı iddialarına açıklık getirdi.

ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ve teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 'Bir yanılsama hakkında açıklama' başlıklı yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin 'teşvik havuzundan' yapılacağı iddialarına yönelik paylaşımda bulundu.

"Üzücü ve şaşırtıcı"

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada iddiaların üzücü ve şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Koca, "Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez." ifadelerini kullandı.

"Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmaktadır"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla konuya açıklık getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

BİR YANILSAMA HAKKINDA AÇIKLAMA



Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin “teşvik havuzundan” yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü.



Ve şaşırtıcı.

Çünkü uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi, taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform’la 17 Ağustos 2022’de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15’inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır.

"Önümüzde, Beyaz Reform’un beklenen yeni dönemi var"