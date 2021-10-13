Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Turkovac çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli” dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı için geri sayım başladı.

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen aşının yurt içi ve yurt dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların, çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor.

EN GEÇ YIL SONUNDA KULLANIMA SUNULACAK

Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından Turkovac için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak.

Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Sağlık Bakanlığı, Turkovac'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor.

Aşının en geç yıl sonunda kullanıma sunulması hedefleniyor.

BAKAN KOCA: TURCOVAC’I TERCİH EDİN

Yerli aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da bir açıklama geldi.

Bakan Koca, 3’üncü doz aşı için Turkovac’ın tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Koca, “Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, koronavirüs geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3’üncü doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli.” dedi.