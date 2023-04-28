Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyaretinde gülümseten anlar Konya'da ziyaret ettiği esnafa sorunları olup olmadığını soran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Torunlarımız oldu inşallah, 1,5 yaşında" cevabı alması dükkandakilerin gülümsemesine neden oldu.

ensonhaber.com

AK Parti yurt genelinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kendisi milletvekili adayı olmasa da AK Parti ve adayları için seçim sürecinde çalışmalarını devam ettireceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'daydı.

Bakan Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın eşliğinde esnafı ziyaret etti.

"Var mı sorunlarınız?"

Koca, Hac malzemeleri satan bir dükkana girdi. Esnafın kolonya ikram ettiği ziyarette Koca, sorunları olup olmadığını sordu.

Esnafın yanlış anlaşası gülümsetti

'Sorun' kelimesini 'torun' anlayan esnaf 15, yaşında torunu olduğunu söyleyince dükkandakiler kahkahaya boğuldu.

Gülüşmeler devam ederken söze giren İbrahim Altay ise "O kadar sorun yok ki torunlarımız şeklinde anlaşılıyor" diyerek söze girdi.

Karşılıklı iyi niyet beyanlarının ardınan dükkanda çalışan 2. sınıf hemşirelik öğrencisi ile de tanışan Bakan Koca ziyaretlerine devam etti.