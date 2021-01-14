Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşıyı yaptırdıktan sonra yaptığı ilk açıklama, Çince konuşuyormuş gibi montajlanarak sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir aşamaya geçti.

Çin'den alınan aşıların kullanımına başlandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını yaptıran isim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

"AŞIYI MUTLAKA YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısını olan Bakan Fahrettin Koca, ardından yaptığı ilk açıklamada, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARA ÇİNCE DUBLAJ

Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra canlı yayında yaptığı ilk açıklama, anında Çince olarak montajlandı.

Çin aşısı olması nedeniyle Bakan Koca'nın aşının ardından Çince konuşmaya başladığı gibi gösterildi.

Ortaya çıkan komik görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasına Çince dublaj VİDEO